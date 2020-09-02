02 Eylül 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Yasin Dülger’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Yasin Dülger’i kadrosuna kattı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

, kanat oyuncusu ’i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nevşehir'de forma giyen 24 yaşındaki sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

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