Kasımpaşa Feyzi Yıldırım’ı transfer etti
Kasımpaşa, 24 yaşındaki futbolcu Feyzi Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yeni transferlerini de açıklamaya devam ediyor. Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Eskişehirspor'da görev yapan sağ bek oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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