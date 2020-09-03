03 Eylül 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Julian Jeanvier'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Julian Jeanvier'i kadrosuna kattı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Kulübü, Gineli stoper Julian Jeanvier ile sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "İngiltere ekiplerinden Brentford takımında forma giyen 28 yaşındaki Gineli stoper Julian Jeanvier, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

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