04 Ağustos 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan sert açıklama! "Limit anlayışı değişmezse..."

Süper Lig ekibinde sert açıklama! Gerekirse ligden çekiliriz
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

 ekiplerinden , TÜrkiye  tarafından açıklanan harcama limitlerine tepki gösterirken, limit tahsis anlayışının değişmemesi durumunda ligden çekilme konusunun yönetim kurulu gündemine alınacağını açıkladı.

Türkiye tarafından açıklanan harcama limitlerine 'nin ardından 'dan da bir tepki geldi.

Lacivert-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada gerekirse kulübün ligden çekilme konusunu gündemine alabileceğini de vurguladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorundadır. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar, kulüpleri daha da zor duruma sokar. Kasımpaşa Kulübü, dernek değil anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş, yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır.

Alınan karar eşitlik ilkesine aykırıdır. Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidiş gerçeği ile bağdaşmaz.

Türk futbolu üstenci bir tavırla yönetilemez.

Türk futbolu, 'Böyle yönetiyorum' anlayışına mahkum edilemez.

Türk futbolunda kulüpleri dinlemeden yönetme dönemi sona ermelidir.

Türk futbolunda maddi bütün sorumluluklarını üstlenmiş, ülke futbolu için istikbal vadeden kulüp şirketlerin, borçları olmamasına rağmen haksız rekabete mahkum edilmesini kabul edemeyiz.

Gerçeklerden uzak, işi, aşı, umudu ve hayatı futbol olmayan kurul üyeleri futboldan ellerini çekmeli ve kendi işlerine dönerek futbolun yönetimini, sevdası futbol olanlara devretmelidir.

Kulüpler Birliği'nin süreçlerde aktif rolü kesinlikle kabul edilmelidir.

Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.

Türk futbol kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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