25 Ocak 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Paşa’dan üç imza birden

Paşa’dan üç imza birden
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Transferin hızlı ekibi Kasımpaşa, üç imza birden attırdı. Altınordu'dan sol kanat Anıl Koç (24) ve Lokeren'in Belçikalı sağ beki Mickael Tırpan'a (26) 3.5 yıllık imza attıran İstanbul ekibi, Al-İttifak'ın Tunuslu sol beki Oussama Haddadi'yi (27) 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Transferin hızlı ekibi Kasımpaşa, üç imza birden attırdı. Altınordu'dan sol kanat Anıl Koç (24) ve Lokeren'in Belçikalı sağ beki Mickael Tırpan'a (26) 3.5 yıllık imza attıran İstanbul ekibi, Al-İttifak'ın Tunuslu sol beki Oussama Haddadi'yi (27) 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

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