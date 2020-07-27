27 Temmuz 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırıyor

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırıyor. 'nun ayrılığının ardından göreve gelen tecrübeli teknik adam, ekibiyle çıktığı 12 maçta 27 puan toplayarak başarılı bir grafik sergilemişti.

'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 43 puanla 10. sırada tamamlayan 'da dönemi sona erdi. beIN SPORTS'un haberine göre ekibi, 51 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Çapa, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 12 maçta 27 puan toplayarak takımın yükselişinde önemli rol oynamıştı.

Fuat Çapa, maçının ardından yaptığı açıklamada "Sözleşmemiz sezon sonuna kadardı, bugün itibarıyla bitti. Biz burada belirli bir takım inşa ettik ve oyun felsefesi yerleştirdik. Tercihimiz önce mutlaka Kasımpaşa olur ama bugüne kadar gelecek sezonla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kasımpaşa ile görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kasımpaşa Fuat Çapa ile yolları ayırıyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Yıldız isimden flaş sözler! “forma olayı yanlış anlaşıldı” Yıldız isimden flaş sözler! “forma olayı yanlış anlaşıldı”
Başakşehir mağlubiyetle bitirdi! Başakşehir mağlubiyetle bitirdi!
Gaziantep'te puanlar paylaşıldı! Gaziantep'te puanlar paylaşıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör