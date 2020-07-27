Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırıyor
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırıyor. Tayfur Havutçu'nun ayrılığının ardından göreve gelen tecrübeli teknik adam, İstanbul ekibiyle çıktığı 12 maçta 27 puan toplayarak başarılı bir grafik sergilemişti.
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 43 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi. beIN SPORTS'un haberine göre İstanbul ekibi, 51 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.
Çapa, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 12 maçta 27 puan toplayarak takımın yükselişinde önemli rol oynamıştı.
Fuat Çapa, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada "Sözleşmemiz sezon sonuna kadardı, bugün itibarıyla bitti. Biz burada belirli bir takım inşa ettik ve oyun felsefesi yerleştirdik. Tercihimiz önce mutlaka Kasımpaşa olur ama bugüne kadar gelecek sezonla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kasımpaşa ile görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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