13 Temmuz 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa: Artık derin bir nefes alabiliriz

Fuat Çapa: Artık derin bir nefes alabiliriz
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında sahasında ağırladığı 'u 2-0 mağlup eden 'da , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çapa, aldıkları galibiyet ile düşme risklerinin ortadan kalktığını vurgulayarak, “Artık derin bir nefes alabiliriz." dedi.

'in 32. haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, aldıkları galibiyet ile düşme risklerinin ortadan kalktığını vurgulayarak, "Artık derin bir nefes alabiliriz. Geldiğimiz günden itibaren değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Devre arasında yeni yapılanan Kasımpaşa ve 22. haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'dan pandemiden sonraki süreçte hedef takımı olduk. Oynamış olduğumuz rakiplerden ciddi rakibe karşı oynadığını her seferinde duymak sevindiriciydi. Sadece puan olarak değil çok anlamda gelişim sağladık. Kredisi olmayan takımdık. Buna ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

"Bize inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz"

Deneyimli , kalan 2 maçta alabilecekleri en yüksek puanları hanelerine yazdıracaklarını dile getirerek, "Bazı oyuncuların bireysel gelişimi bizi çok mutlu etti. Gol açısından sezonda en fazla golle buluşan oyuncularımız oldu. Milli takıma aday oyuncular oldu. Her şeyden önce uyum vardı. Bize güvenip inanan insanları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. İki maçımız kaldı. Biri biri . Bugün itibariyle aşağıya bakmayacağız. Yukarı bakacağız. Alabileceğimiz maksimum puanları alıp, sezonu tamamlayıp hak edilen tatile çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Sadece bu sezon için gelmedik"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli çalıştırıcı, gelecek sene takımın başında olup olmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Belirli hedeflerle geldik. Sadece bu sezon için gelmedik ama tabi kulübün o andaki sıralama soru işaretliydi. Sezon sonunda ligde kalındığı takdirde gelecek sezonla ilgili görüşmüştük. Yapmamız gerekeni yaptık. Ligde kaldık. Yarını veya gelecek sezonu göz önünde bulundurarak çalıştık."

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