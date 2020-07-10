Fuat Çapa: Maçı kazanmaya yakındık

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Çapa, "Maçı kazanmaya yakındık" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 2-1 öne geçtikten sonra çok fırsat harcadıklarını söyledi. 8 maç aradan sonra kaybettiklerini hatırlatan, "Maçı kazanmaya yakındık. Aslında maçın hakkı bu değildi. En kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Son dakikada gol yiyince çıkmıyor. Gol atacakken top kaybı oldu ve yenildik" dedi.

DİĞER