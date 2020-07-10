10 Temmuz 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa: Maçı kazanmaya yakındık

Çapa: Maçı kazanmaya yakındık
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 'a 3-2 yenilen 'nın teknik direktörü karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Çapa, "Maçı kazanmaya yakındık" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , 2-1 öne geçtikten sonra çok fırsat harcadıklarını söyledi. 8 maç aradan sonra kaybettiklerini hatırlatan, "Maçı kazanmaya yakındık. Aslında maçın hakkı bu değildi. En kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Son dakikada gol yiyince çıkmıyor. Gol atacakken top kaybı oldu ve yenildik" dedi.

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