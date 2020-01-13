13 Ocak 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Tarkan��ın gözü Büyükler’de

Tarkan’ın gözü Büyükler’de
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Kasımpaşa'nın A.Wien'den yeni transferi orta saha Tarkan Serbest, gözünü büyük takımlara çevirdi.

Kasımpaşa'nın A.Wien'den yeni transferi orta saha Tarkan Serbest, gözünü büyük takımlara çevirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, "Sahada iyi bir performans gösterirsem kendime çok güveniyorum. İstanbul'daki büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri" ifadelerini kullandı.

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