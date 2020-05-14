14 Mayıs 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

, 'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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