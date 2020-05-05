05 Mayıs 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2020

, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyarak hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. İdmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı. Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile idman tamamlandı.

Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Kasımpaşa, çalışmalarını sürdürdü Kasımpaşa, çalışmalarını sürdürdü
Aziz Yıldırım beni çok istedi Aziz Yıldırım beni çok istedi
Q7’den mesaj: “Geri döndük” Q7’den mesaj: “Geri döndük”
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör