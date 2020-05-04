04 Mayıs 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, çalışmalarını sürdürdü
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 'nde yapılan antrenmanla çalışmalara başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı belirtildi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idmanın ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın, pas organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım beni çok istedi haberin devamı



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