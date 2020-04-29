Aziz Yıldırım beni çok istedi

Porto'nun dijital platformuna konuşan Quaresma, eski F.Bahçe başkanı Aziz Yıldırım'dan çok kez transfer teklifi aldığını söyledi.

DİĞER

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ

Porto'nundijital platformuna konuşan Quaresma, eski F.Bahçe başkanı Aziz Yıldırım'dan çok kez transfer teklifi aldığını söyledi. Q7, "Portekiz'de 3 büyük takımda oynadım. Ama bu Türkiye'de olmaz. F.Bahçe'nin eski başkanı beni çok istemişti. 3-4 kez bana gelmem için mesaj gönderdi. F.Bahçe'ye gidemezdim. Beşiktaş'tan kazandığımdan çok daha fazlasını kazanabilirdim. Ama bu mümkün değildi" iddiasını ortaya attı.