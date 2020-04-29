29 Nisan 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Aziz Yıldırım beni çok istedi

Aziz Yıldırım beni çok istedi
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Porto'nun dijital platformuna konuşan Quaresma, eski F.Bahçe başkanı Aziz Yıldırım'dan çok kez transfer teklifi aldığını söyledi.

Porto'nun dijital platformuna konuşan Quaresma, eski F.Bahçe başkanı Aziz Yıldırım'dan çok kez transfer teklifi aldığını söyledi. Q7, "Portekiz'de 3 büyük takımda oynadım. Ama bu Türkiye'de olmaz. F.Bahçe'nin eski başkanı beni çok istemişti. 3-4 kez bana gelmem için mesaj gönderdi. F.Bahçe'ye gidemezdim. Beşiktaş'tan kazandığımdan çok daha fazlasını kazanabilirdim. Ama bu mümkün değildi" iddiasını ortaya attı.
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