29 Nisan 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Q7’den mesaj: “Geri döndük”

Q7’den mesaj: “Geri döndük”
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Kasımpaşa, antrenmanlara yeniden başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.

Kasımpaşa, antrenmanlara yeniden başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı. Takımın Portekizli yıldızı Quaresma da sosyal medya hesabından idmandaki fotoğrafıyla birlikte "Geri döndük" mesajını paylaşarak, futbola olan özlemini vurguladı.

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