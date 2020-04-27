27 Nisan 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa sahaya indi

Kasımpaşa’da antrenmanlar başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.04.2020

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından haziran ayında başlatılması beklenen ligler için antrenmanlara başladı.

, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör yönetiminde saat 17:30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.

Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Quaresma: Geri dönmek isterim haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Quaresma: Geri dönmek isterim Quaresma: Geri dönmek isterim
Hajradinovic: Beşiktaş'ı isterim Hajradinovic: Beşiktaş'ı isterim
Kasımpaşa’nın kurtarıcısı Fatih Kasımpaşa’nın kurtarıcısı Fatih
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör