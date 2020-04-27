Kasımpaşa sahaya indi

Beşiktaş'ta bir dönem çok sevilen ve bu sezon başında Kasımpaşa'ya giden Ricardo Quaresma, Porto'nun resmi kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Porto'ya dönmeyi çok isterim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım" ifadesini kullandı..