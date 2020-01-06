06 Ocak 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan Quaresma kararı!

Kasımpaşa'dan Quaresma kararı!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.01.2020

ekibi , ile sezon başında yollarını ayıran 'yı renklerine bağlamıştı. Büyük umutlarla edilen Portekizli yıldız, ilk devre ekibinde istenilen performansı gösterememişti. Lacivert-beyazlılardan flaş bir Quaresma hamlesi geldi.

Geçtiğimiz günlerde 8 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı alan 'da sular durulmuyor. 17 hafta sonunda 10 mağlubiyet alarak ligde en çok mağlup olan ikinci takım olan Kasımpaşa'da yenilenme sancısı sürüyor.

Fanatik'in haberine göre; döneminde bütçe yaratmak isteyen Kasımpaşa, 'ya gelecek teklifleri bekliyor. Portekizli yıldızı da satış listesine koyan Lacivert Beyazlılar, menajerlere bu yönde yetki verdi.

'ta uzun yılllar forma giyen yıldız futbolcuya Brezilya'da talipler olduğu iddia ediliyor.

QUARESMA İÇİN SANTOS CEPHESİNDEN DE AÇIKLAMA VAR

ekiplerinden Santos'un teknik direktörü , Kasımpaşa forması giyen eski öğrencisi Ricardo Quaresma'nın olası transferi hakkında konuştu.

Jesualdo Ferreira, Portekizli futbolcuyu takımında görmek istediğini ancak kararı yönetimin vereceğini söyledi. Eski öğrencisine olan ilgisini gizleyemeyen Ferreira, "Yönetim Kurulu ile konuştum, bu transferi istediğimizden haberleri var. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir." dedi.

Jesualdo Ferreira'nın Ricardo Quaresma açıklaması şu şekilde:

"Burada herkes Ricardo Quaresma'yı çok seviyor. Hatta benden bile fazla sevdiklerini söyleyebilirim. Onu takımımda görmek istediğimi söylememe bile gerek yok. Yönetim Kurulu ile görüştüm, bu transferi istediğimizi biliyorlar. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir. Kulübün fikri her şeyden önce gelir."

36 yaşındaki Ricardo Quaresma, Jesualdo Ferreira yönetiminde 2006 ve 2008 yıllarında Porto'da şampiyonluk yaşamıştı.,

Kasımpaşa'dan şok karar! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

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