Ricardo Quaresma'dan olay itiraf! "Nasıl ağlattım ama..."

Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan, corona virüsü ve gündem ile açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca takım arkadaşı Ricardo Quaresma ile yaşadığı bir olayla ilgili Quaresma'nın itirafına değindi.

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan Milliyet'e konuştu. Corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunan Erdoğan, Öncelikle bu yaşadığımız olaylar karşısında şok içindeyim diyebilirim. Evimizden çakmıyoruz. Bizimde takım olarak tam yükselişe geçtiğimizi bir dönemde bunun olması büyük bir talihsizlik oldu. Ama kursa sürede inşallah bütün dünya olarak bunu atlatacağımızı temenni ediyorum. Hassas bir dönemdeyiz lütfen sevdiklerimizi korumak adına dışarı makmayalım diyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZON BENİM EVİM DİYEBİLİRİM"

Trabzon'un kendisi için çok özel olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Trabzon benim evim diyebilirim hatta bir çok kişi Ispartalı olmama rağmen beni Trabzonlu zannediyor. O yüzden ben Trabzon'a hep memleketim diyorum çok seviyorum. Bugün bu meslekten para kazanabiliyorsa Trabzon halkı sayesindedir. En özelimi bilen insanların yüzde 90'ı Trabzonlu. Benim için çok özel bir yer harika anılarım var. Trabzon benim için her zaman farklıdır" dedi.

FLAŞ QUARESMA İTİRAFI

Takım arkadaşı Quaresma ile ilgili ise olay itiraflarda bulunan yıldız oyuncu, "Ricardo Quaresma ile çok ortak yanımız vardı. Ne zaman ona karşı oynasam bana çok sert faulleri oluyordu. Beşiktaş - Trabzon karşılaşmasında çok sert bir hareket yapmıştı bana. Ayağım kırılabilirdi Allah korudu. Sonrasında özür diledi benden. Kasımpaşa'ya geldiğin ilk gün beni gördü sarıldı bana. Bende dedim herhalde özür dileyecek benden. Geldi bana güldü ve dedi ki sana nasıl vurdum ama ne güzel ağlattım seni dedi. Ben şok oldum böyle bir şey beklemiyordum kendisinden. Gerçekten bizimle çok ilgileniyor sağolsun. Gerçekten büyük bir isim güzel anılar biriktiriyoruz birlikte" şeklinde konuştu.

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