02 Nisan 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Campanharo hız kesmiyor

Campanharo hız kesmiyor
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sambacının en büyük yardımcısı eşi oldu.

Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sambacının en büyük yardımcısı eşi oldu. "Evde kal" çağrısına uyan ve gününü ailesiyle birlikte geçiren Brezilyalı orta saha, evinin salonunda eşi Barbara'nın yardımı ile antrenman yapıyor. Çalışma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Campanharo, taraftardan büyük alkış aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Virüse karşı savaşacağız Virüse karşı savaşacağız
Quaresma’dan ‘Evde kal’ mesajı! Quaresma’dan ‘Evde kal’ mesajı!
Alkışlar Paşa'nın doktoruna Alkışlar Paşa'nın doktoruna
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör