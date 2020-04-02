02 Nisan 2020, Perşembe
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Campanharo hız kesmiyor
Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sambacının en büyük yardımcısı eşi oldu.
Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sambacının en büyük yardımcısı eşi oldu. "Evde kal" çağrısına uyan ve gününü ailesiyle birlikte geçiren Brezilyalı orta saha, evinin salonunda eşi Barbara'nın yardımı ile antrenman yapıyor. Çalışma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Campanharo, taraftardan büyük alkış aldı.
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