20 Mart 2020, Cuma

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Kenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

Sofuoğlu'dan Evde kal Türkiye çağrısına destek
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

AK Parti Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi.

, yayımladığı videoda, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülkemizde hastalık hızlıca yayılmaya başladı. Bu hastalıktan kurtulmak için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hastalığı en az önemseyen ülkelerden biri 'ydı ve bugün İtalya'daki durumu az çok hepiniz duydunuz. Bu anlamda hepimiz gerekini yapalım, evimizde kalalım." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, oğlunun da yer aldığı videoyu, "Evimizde kalmamız için güzel sebeplerimiz de var zaten." diyerek tamamladı.

Kenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

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