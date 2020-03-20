20 Mart 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Alkışlar Paşa'nın doktoruna

Alkışlar Paşa'nın doktoruna
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Kasımpaşa'nın doktoru Cem Ergenç, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, idmanlar başlayana kadar yapabileceği bir şey varsa görev alabileceğini belirtti.

Kasımpaşa'nın doktoru Cem Ergenç, örnek bir harekete imza attı. Ergenç, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, idmanlar başlayana kadar yapabileceği bir şey varsa görev alabileceğini belirtti.
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