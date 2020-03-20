Alkışlar Paşa'nın doktoruna

Kasımpaşa'nın doktoru Cem Ergenç, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, idmanlar başlayana kadar yapabileceği bir şey varsa görev alabileceğini belirtti.

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KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ

Kasımpaşa'nın doktoru Cem Ergenç, örnek bir harekete imza attı. Ergenç, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, idmanlar başlayana kadar yapabileceği bir şey varsa görev alabileceğini belirtti.