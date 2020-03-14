14 Mart 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk 'a konuk olacak , maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ligin 26. haftasında karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

, hazırlıklarına 16 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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