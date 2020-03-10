10 Mart 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Ligden düşme niyetinde değiliz

Ligden düşme niyetinde değiliz
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Kayseri’yi 5-1 yenerek 6 puanlık bir maçı kazanan K.Paşa’da moraller yerinde.

Kayseri'yi 5-1 yenerek 6 puanlık bir maçı kazanan K.Paşa'da moraller yerinde. Başkan Vekili , "Üç haftadır iyi gidiyoruz. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Lige tutunmak için ciddi mücadele veriyoruz. Düşme niyetinde değiliz" diye umut dağıttı.
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