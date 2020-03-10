10 Mart 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.03.2020

, 'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve pozisyon çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Lacivert-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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