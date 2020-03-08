08 Mart 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’dan kritik galibiyet

Kasımpaşa’dan kritik galibiyet
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

Hes Kablo ’u 5-1’lik skorla mağlup eden , puanını 23’e yükselterek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

, 'in 25. haftasında sahasında oynadığı 'u 5-1'lik sonuçla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, aldığı galibiyet ile ateş hattından çıkış için önemli bir adım atmış oldu. 'nın öğrencileri, bu skorla puanını da 23'e yükseltmiş oldu.

KOITA YILDIZLAŞTI

Mücadelede Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita performansıyla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında Kayserispor filelerini havalandırırken, 30. dakikada Ndongala'nın kaydettiği golü de hazırlayan isim oldu. 1 gol 1 asist ile mücadele eden 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 5'e, yükseltti. Başarılı futbolcu, maçın 84. dakikasında oyundan alınarak, yerini Gohou'ya bıraktı.

SON 3 HAFTADA İKİNCİ GALİBİYET

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 haftada yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlı ekip, 23. haftada Denizlispor'u 2-0 ile geçerken, Konya deplasmanından da 0-0'lık beraberlik aldı. Paşa, 25. haftada da sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek, son 3 haftalık periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.

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