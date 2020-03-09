09 Mart 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Göztepe maçı mesaisi!

Kasımpaşa'da Göztepe maçı mesaisi!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.03.2020

ekiplerinden , Kayserispor'u 5-1 yendikleri maçtan sonra evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Kayserispor maçında görev alan oyuncular da yenileme çalışması yaptı.

'in 25. haftasında 'u 5-1 yenen , 26. haftada ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma ile başladığı antrenmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Kasımpaşa, Göztepe ile 13 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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