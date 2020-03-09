Kasımpaşa'da Göztepe maçı mesaisi!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kayserispor'u 5-1 yendikleri maçtan sonra evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Kayserispor maçında görev alan oyuncular da yenileme çalışması yaptı.
Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yenen Kasımpaşa, 26. haftada Göztepe ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma ile başladığı antrenmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Kasımpaşa, Göztepe ile 13 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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