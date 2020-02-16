16 Şubat 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa Antalyaspor'a konuk olacak
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında , yarın deplasmanda Fraport TAV ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen , kötü gidişe Fraport TAV karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, 'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi. 'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

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