21 Şubat 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.02.2020

, 'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Kasımpaşa'da sportif direktör ile yollar ayrıldı Kasımpaşa'da sportif direktör ile yollar ayrıldı
Üzücü bir akşam oldu "Üzücü bir akşam oldu"
Antalyaspor yenileriyle güldü! Antalyaspor yenileriyle güldü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör