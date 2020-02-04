Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi başlıyor!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni tekdik direktör Fuat Çapa oldu. Hatırlanacağı üzere mavili beyaz kulüpte Tayfur Havutçu ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik adamın Çapa olması beklenirken son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz eylül ayında takımdan ayrılan deneyimli teknin adamın, Paşa'nın son idmanını izlediği öğrenildi.
Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi başlıyor... Lacivert beyazlı kulüpte Tayfur Havutçu sonrası yeni teknik adam arayışı sürüyordu... Bu kapsamda boşta olan Fuat Çapa ile görüşen Kasımpaşa, deneyimli teknik adamla anlaştı. Çapa da Paşa'nın son idmanını takip etti. Resmi açıklamanın yakın zamanda yağılması bekleniyor...
ÇAPA İLE BİR KEZ DAHA!
Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, 2010-11 sezonunda yine Kaısmpaşa ile çalışmıştı... O dönem yılın başında gelen teknik adam Kasımpaşa ile 21 maça çıkmış ve 1.1'lik galibiyet oranı yakalamıştı.
SON TEKNİK ADAM HAVUTÇU'YDU...
2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
İSTİFA ETMİŞTİ
Havutçu, bu performansı sonrasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." demişti.
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