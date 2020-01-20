20 Ocak 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Gerard Gohou açıkladı

Kasımpaşa Gerard Gohou açıkladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

, 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de şu ana kadar beklentilerin altında kalan İstanbul ekibi, teknik direktör Tayfur Havutçu'yla yollarını ayırmıştı. Bir süredir santrfor arayışlarında olan mavi-beyazlı ekip, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'da forma giyen 'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÜLKEMİZDE FORMA GİYMİŞTİ!

Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou, ülkemize hiç de yabancı değil... Fildişili golcü ülkemizde daha önce Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor formalarını da terletmişti. Deneyimli futbolcu artık Kasımpaşa'nın başarısı için mücadele vericek.

26 MAÇTA 21 GOL!

31 yaşındaki Fildişi forvet, geçen sezon Beijing BSU takımında görev aldığı 26 maçta 21 gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Transfer resmen açıklandı! 3,5 yıllık imza Transfer resmen açıklandı! 3,5 yıllık imza
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Kasımpaşa'dan 4 transfer birden! Kasımpaşa'dan 4 transfer birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör