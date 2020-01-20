Kasımpaşa Gerard Gohou açıkladı

Kasımpaşa, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou ile 2 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de şu ana kadar beklentilerin altında kalan İstanbul ekibi, teknik direktör Tayfur Havutçu'yla yollarını ayırmıştı. Bir süredir santrfor arayışlarında olan mavi-beyazlı ekip, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'da forma giyen Gerard Gohou'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÜLKEMİZDE FORMA GİYMİŞTİ!

Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou, ülkemize hiç de yabancı değil... Fildişili golcü ülkemizde daha önce Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor formalarını da terletmişti. Deneyimli futbolcu artık Kasımpaşa'nın başarısı için mücadele vericek.

26 MAÇTA 21 GOL!



31 yaşındaki Fildişi forvet, geçen sezon Beijing BSU takımında görev aldığı 26 maçta 21 gol attı.