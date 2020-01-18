18 Ocak 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Zvonimir Sarlija'yı kiraladı

Kasımpaşa Zvonimir Sarlija'yı kiraladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.01.2020

'in ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden 'nın savunma oyuncusu 'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " 'da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat stoper oyuncusu , Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

23 yaşındaki Hırvat oyuncu, Dieumerci Ndongala, Serbest ve Tomas Brecka'dan sonra 'nın devre arası döneminde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu.

Kasımpaşa Ndongala'yı kiraladı haberin devamı

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