Kasımpaşa Zvonimir Sarlija'yı kiraladı

Mavi-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "CSKA Moskova'da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat stoper oyuncusu Zvonimir Sarlija, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

23 yaşındaki Hırvat oyuncu, Dieumerci Ndongala, Tarkan Serbest ve Tomas Brecka'dan sonra Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu.