14 Ocak 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Ndongala'yı kiraladı

Kasımpaşa Ndongala'yı kiraladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.01.2020

, ekiplerinden Genk forması giyen Kongolu futbolcu 'yı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

'in ikinci yarısında güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına devam eden , Genk forması giyen 'yı renklerine bağladı. Lacivert beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen ligi ekiplerinden KRC Genk'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Dieumerci Ndongala, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

28 yaşındaki Kongolu oyuncu bu sezonun ilk yarısında Genk forması ile 17 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 2 asist kaydetti.


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