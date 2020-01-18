18 Ocak 2020, Cumartesi
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Berk Çetin, Kasımpaşa'da
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa kulübünden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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