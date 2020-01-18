18 Ocak 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Berk Çetin, Kasımpaşa'da

Berk Çetin, Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

ekiplerinden 'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

kulübünden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu , Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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