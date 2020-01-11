11 Ocak 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın Antalya kampı

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan ve istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, kamp yaptığı 'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

'da Ramazan Köse, , Yusuf Erdoğan, Fode Koita ve David Pavelka salonda çalıştı. Loret Sadiku'nun ise çalışmalarını İstanbul'da sürdürdüğü bildirildi.

Lacivert-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Strahil Popov, , Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Tobias Heintz, , Azad Toptik, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Karim Hafez kamp kafilesinde yer almadı.

Bu oyunculardan Popov, 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaştı. Khalili ile Uğurcan'ın ise sözleşmesi feshedildi.

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