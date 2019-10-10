10 Ekim 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.10.2019

, 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.

Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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