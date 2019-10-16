16 Ekim 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

CANLI | Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

CANLI | Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 Giriş Tarihi: 16.10.2019

'nın Portekizli yıldızı , A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye Milli Takımı iyi işler yapıyor, başlarında çok iyi bir hoca var.

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