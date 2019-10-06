06 Ekim 2019, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat oldu

Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat oldu
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.10.2019

, 'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı maçında sakatlık yaşayan 'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Lacivertli-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, " maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz maçın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir. Oyuncumuz Pavelka'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

Öte yandan ve kulüpleri de sosyal medya hesaplarından David Pavelka için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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