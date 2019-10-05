05 Ekim 2019, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kemal Özdeş: Kaybetmeyi hak ettik

Kemal Özdeş: Kaybetmeyi hak ettik
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Teknik Direktörü , kaybetmeyi hak ettiklerini ifade ederek, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı" dedi.

'in 7'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan 'da teknik direktör karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEYİ HAK ETTİK"

3'üncü golü yedikten sonra takım olarak dağıldıklarını belirten Kemal Özdeş, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı. Serkan'ın hatasıyla 3-1 yapıp içeri girdik. Devre arası öyle bir oyun planlamak lazımdı ki yemeden atmamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk 15 dakikada istediğimizde becerikli olduk ama dönen toplarda tehlikeler yaşadık. Biri penaltı oldu. Penaltı kurtarıldı, VAR tekrarlattı. 4-1'ten sonra oyuncu değişikliği de yaramadı. Konyaspor farkı da açabilirdi. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA HAKEM Mİ YOK?"

Mücadelenin hakemi Serkan Tokat'a eleştirilerde bulunan Kemal Özdeş, "Takdir hakları, sertliğe müdahale edişi. Kartlarla ilgili gerginlik oldu. Sonra hatırladım, bu sezon 3 maç yönetmiş, 2'si Kasımpaşa maçı. 'de başka hakem mi yok? Haftanın en zor maçlarından biriydi bu. Değer vermek lazım. Takımımızın hayali, hedefi var. maçında durum 0-0'ken Thiam'e dirsek vardı, VAR'a bile bakmadı. 7 haftada 2 defa maçımıza geldi. Buna dikkat etmek lazım" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Sonuç daha da farklı olabilirdi "Sonuç daha da farklı olabilirdi"
Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı! Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı!
Kasımpaşa Antalyaspor maçına hazır Kasımpaşa Antalyaspor maçına hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör