CANLI l Kasımpaşa - Antalyaspor

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takım bugüne kadar ligde 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar 10 galibiyet alırken, lacivert-beyazlılar ise 2 kez kazanan taraf oldu. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı. Kasımpaşa-Antalyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Paşa galibiyete hasret

2019-2020 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Kasımpaşa, ilk 4 haftada 1 puan toplayabildi. 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan lacivert-beyazlılar, ligde 4. hafta itibariyle 18. sırada bulunuyor. Paşa, Antalyaspor maçından 3 puan alarak, ilk galibiyeti ile çıkış yakalamanın peşinde.







Son 3 sezonun en kötü başlangıcı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk 4 haftada 1 puan alan Kasımpaşa, son 3 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda 4 haftada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ise 4'te 4 yaparak 12 puan almıştı. Paşa, bu sezon topladığı 1 puan ile son 3 sezonun ilk 4 haftasındaki en kötü performansı yapmış oldu.



Düdük Koray Gençerler'de

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor. Gençerler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Özgür Ertem yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Hakan Ülker görev alıyor.