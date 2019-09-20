20 Eylül 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Antalyaspor maçına hazır

Kasımpaşa Antalyaspor maçına hazır
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.09.2019

'in 5. haftasında yarın 'u ağırlayacak , maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanın, taktik çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Kaleciler Ramazan Köse, , Enes Sarı ve Murat Can Yıldız'ın kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştığı, daha sonra yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtikleri ifade edildi.

takımının maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

'de Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 15.00'te başlayacak.




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