Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 haftada sadece 1 puan alabilen Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor.
Son 11 lig maçında galibiyet yok
Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.
Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.
Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 11 lig maçında 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
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