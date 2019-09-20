20 Eylül 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor

Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Kasımpaşa, 'in 5. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 haftada sadece 1 puan alabilen yönetimindeki lacivert-beyazlılar, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor.

Son 11 lig maçında galibiyet yok

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.

'de oynadığı son 11 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 11 lig maçında 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

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