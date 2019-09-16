16 Eylül 2019, Pazartesi
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Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.
Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 16.09.2019
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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