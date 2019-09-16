16 Eylül 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.09.2019

, 'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, maçı hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.






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