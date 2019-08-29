29 Ağustos 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan Quaresma açıklaması: Anlaştık

Quaresma'yı açıkladılar
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili , "Biz Quaresma ile anlaştık. ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili , yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak" ifadelerini kullandı.

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