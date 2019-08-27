27 Ağustos 2019, Salı
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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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