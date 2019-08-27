27 Ağustos 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Ankaragücü maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Futbol Takımı, 'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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