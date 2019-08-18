19 Ağustos 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kemal Özdeş: "Mücadele olarak iyi bir maçtı"

Kemal Özdeş: Mücadele olarak iyi bir maçtı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Kasımpaşa Teknik Direktörü , 'de ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, maça tutuk başladıklarını anlatarak, "Oyunu oturttuğumuz sırada basit top kaybında gol yedik. Sonra oyun dengelendi ve bir gol bulduk. İkinci devre daha doğru oynamaya başladık. 'un etkili ileri oyuncuları var. Doğru oynamak ve topa sahip olmak zorundasınız. İkinci yarıda oynanan oyuna baktığımızda ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi bir mücadele vardı." diye konuştu.

, müsabakanın son anlarında iyi bir pozisyon bulduklarını anlatarak, "Atanın kazanacağı bir maçtı. Son fırsat da bize geldi. O pozisyonu gol olarak sonuçlandırsak, kazanan olacaktık. Ancak her iki takımın oyuncularını kutlamak gerek. Mücadele olarak iyi bir maçtı. Artık önümüzdeki maçına bakacağız. Orada kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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