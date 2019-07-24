24 Temmuz 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Aston Villa, Trezeguet'yi resmen açıkladı

Aston Villa, Trezeguet'yi resmen açıkladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 Giriş Tarihi: 24.07.2019

'da forma giyen Trezeguet, ekiplerinden 'ya imza attı.

'de forması giyen Trezeguet'nin yeni adresi Ada oldu.

'e tekrar yükselme başarısı gösteren , Mısırlı futbolcuyu kadrosuna kattı. Trezeguet'nin imza attığı fotoğraf sosyal medyaya düştü.



ASTON VILLA RESMEN AÇIKLADI

İngiliz ekibi, Trezeguet transferini hesabından Mısırlı oyuncunun formalı fotoğrafıyla açıkladı.

Payalışan fotoğrafa "Trezeguet'nin Kasımpaşa'dan transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.



İlk olarak Süper Lig'de 2018 yılında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ekibi ile masaya oturmuş ve 3.5 milyon Euro karşılığında bonservisi ile birlikte Kasımpaşa'da kalmıştı.

Gösterdiği performans ile ile 'ın da radarında olan Trezeguet artık İngiltere'de futbol hayatını sürdürecek. Geçtiğimiz sezon yıldız futbolcu 34 maça çıktı ve 9 gol, 9 asistlik performansa imza attı.

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