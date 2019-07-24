Aston Villa, Trezeguet'yi resmen açıkladı
Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya imza attı.
Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'nin yeni adresi Ada oldu.
İngiltere Premier Lig'e tekrar yükselme başarısı gösteren Aston Villa, Mısırlı futbolcuyu kadrosuna kattı. Trezeguet'nin imza attığı fotoğraf sosyal medyaya düştü.
ASTON VILLA RESMEN AÇIKLADI
İngiliz ekibi, Trezeguet transferini sosyal medya hesabından Mısırlı oyuncunun formalı fotoğrafıyla açıkladı.
Payalışan fotoğrafa "Trezeguet'nin Kasımpaşa'dan transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İlk olarak Süper Lig'de 2018 yılında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibi ile masaya oturmuş ve 3.5 milyon Euro karşılığında bonservisi ile birlikte Kasımpaşa'da kalmıştı.
Gösterdiği performans ile Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da radarında olan Trezeguet artık İngiltere'de futbol hayatını sürdürecek. Geçtiğimiz sezon yıldız futbolcu 34 maça çıktı ve 9 gol, 9 asistlik performansa imza attı.
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