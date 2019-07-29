29 Temmuz 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Mustafa Pektemek resmen Kasımpaşa'da

Mustafa Pektemek resmen Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.07.2019

ekibi , golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon forması giyen , sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. 30 yaşındaki futbolcu ardından 'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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