24 Temmuz 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Trezeguet, Aston Villa'ya imza attı!

Trezeguet imzayı attı! İşte yeni adresi...
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.07.2019

'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, 'e yeni yükselen 'ya oldu.

ekibi 'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, 'e yeni yükselen 'ya oldu.

24 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi sözleşmeye imza attı.

Daha önce 7 milyon euroluk teklifi reddeden Kasımpaşa'nın bu transferden 11 milyon euro kazanması bekleniyor.

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