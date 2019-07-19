Trezeguet, Aston Villa yolcusu!

Kasımpaşa, Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin transferi konusunda Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın mısırlı futbolcusu Trezeguet, 12 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oluyor. Kulüpler prensip anlaşmasına vardı.

Kasımpaşa, Trezeguet transferi için 12 milyon euro karşılığında Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı.

Adı uzun zamandır Galatasaray'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet'in yeni takımı belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'nın Mısırlı kanat oyuncusu için İstanbul kulübüyle 12 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

TREZEGUET KİMDİR?

Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ya da bilinin adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Mısır'ın Kafr el-Sheikh şehrinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Al Ahly kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılan oyuncunun bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 Milyon Euro bedelle alındı.