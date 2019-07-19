19 Temmuz 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak

Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.07.2019

'de derbi heyecanı, ve 'nın ardından Ankara'da da yaşanacak.

'e çıkan 'nin de ile birlikte yer alacağı Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda başkent derbisi oynanacak.

ve derbilerinin heyecanının yaşanacağı Süper Lig'de bu sezon futbolseverler, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün mücadele edeceği başkent derbisini de izleme şansı bulacak.

Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun 6 . haftasında 2 derbi heyecanı birden yaşanacak.

2 derbi birden

İstanbul derbisinde 6. haftada , 'yi ağırlarken, diğer derbi karşılaşması da MKE Ankaragücü ile 1 yıl aradan sonra yeniden lige dönen Gençlerbirliği arasında başkentte yapılacak.

Ankara'nın sarı-lacivertli temsilcisiyle kırmızı-siyahlı takımı, 7 yıl sonra buluştukları Süper Lig'de yeni statları Eryaman'da karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında ayrıca 9. haftada Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftada Alanyaspor-Antalyaspor ve 16. haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.

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