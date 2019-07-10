10 Temmuz 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.07.2019

, geçtiğimiz sezon 'da forma giyen 'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken , ile anlaştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan bugün sabah saatlerinde Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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